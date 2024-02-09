Главгосэкспертиза одобрила второй этап строительства марины для яхт в Геленджике

Проект предусматривает обустройство стоянок для базирования 278 яхт разного размера.

Главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение на проектную документацию второго этапа строительства одной из крупнейших на юге России гаваней для яхт. Специально оборудованная гавань станет морской частью и вторым этапом возведения многофункционального рекреационного комплекса «Геленджик марина».

Проект предусматривает обустройство стоянок для 278 яхт различного размера у плавпричалов и четырех пирсов. Планируется, что акватория будет поделена на зоны.

«Для категорий мегаяхт и суперяхт, которые посещают бухту на недолгое время, будут выделены отдельные места. Для маломерных яхт длиной до 25 м оборудуют специальные причалы. Кроме того, в проекте предусмотрены специальные места для сезонной и временной стоянки других видов разнообразных судов, включая водные мотоциклы и дежурный буксир», — уточнили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

Строительство яхтенной марины — часть реализации проекта по созданию комплекса береговой инфраструктуры в морпорту Геленджика и многофункционального рекреационного комплекса «Геленджик марина».

Согласно проекту, планируется строительство пассажирского терминала с международным пунктом пропуска, многофункционального конгресс-центр с залом для проведения симпозиумов. Также предусматривается строительство выставочного пространства, отеля премиум-класса с выделенной зоной конференций, а также яхт-клуба для сбора и проведения мероприятий яхтсменов, сообщает ТАСС.

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