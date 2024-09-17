Главгосэкспертиза одобрила строительство второго этапа нового коллектора в Сочи

Магистральный коллектор пройдет на склонах отлога Главного Кавказского хребта, в междуречье Сочи и Кудепсты — в 1,5 км от Черного моря.

Длина будущего коллектора составит 284,5 м. Сейчас Главгосэкспертиза одобрила проектно-сметную документацию на строительство второго этапа.

«Строительство нового канализационного коллектора необходимо в связи с высокой изношенностью действующей системы водоотведения, а также сложностью проведения ремонтных работ», — рассказала представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Светлана Горохова.

Она добавила, что новый трубопровод позволит переключить на новую канализационную сеть около 4 тыс. жителей микрорайона.

Кроме того, строительство этого участка позволит избежать загрязнения почвы и реки из-за аварийного состояния существующего водопровода, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.

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