Долгожданные сети водоотведения достроили на набережной в Геленджике

Из запланированных 48 км сетей водоотведения в городе-курорте уже проложили 39 км.

Оставшиеся 9 км продолжают прокладывать в районе улицы Пограничной. Уже ввели в эксплуатацию трубопроводы на улицах Островского, Ленина, Чайковского, Новороссийской и Севастопольской.

Готовность очистных сооружений на Тонком мысе — 70%: специалисты начали отделочные работы и прокладывают инженерные сети.

«Уже смонтирована первая партия оборудования, предназначенного для механической очистки сточных вод. На IV квартал запланированы пуско-наладочные работы, тестирование оборудования будет происходить поэтапно. Параллельно работы ведутся во всех сооружениях очистки сточных вод», — написал глава Геленджика Алексей Богодистов в Telegram.

Читайте также: в 600 млн рублей обойдутся работы по переоценке запасов подземных вод на Кубани.