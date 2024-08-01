Главе «Военторга» грозит до 10 лет колонии за хищение средств Минобороны

МВД возбудило уголовное дело о хищении средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Министерства обороны РФ.

Обвинения в мошенничестве предъявили руководителю АО «Военторг» и бенефициару подконтрольных организаций. Подозреваемых доставили в следственный департамент МВД, с ними работают следователи.

По данным следствия, в 2019 году глава и сотрудники АО «Военторг» и его соучастники из Москвы, Северной Осетии, Ставропольского края, Псковской области и других регионов вступили в преступный сговор, чтобы похитить деньги Минобороны РФ.

Они обеспечили заключение госконтрактов на поставку «Армейских несессеров» на общую сумму порядка 625 млн рублей.

С декабря 2019 по декабрь 2022 года злоумышленники закупили продукцию через подконтрольные им организации. Бенефициаром этих организаций являлся 41-летний уроженец Северной Осетии. После этого подозреваемые продали продукцию Минобороны, необоснованно увеличив цену более чем на 400 млн рублей. Минобороны и бюджету РФ был причинен ущерб в особо крупном размере.

В домах руководства и сотрудников МО РФ, в помещениях «Военторга» и ряда компаний в Московском регионе, Краснодарском и Ставропольском краях, Северной Осетии и Пскова прошло более 60 обысков.

Правоохранители изъяли документы, электронные носители информации, мобильные телефоны и другие предметы. Допросили свыше 30 свидетелей, сообщает «МВД Медиа».

За мошенничество в особо крупном размере руководителю «Военторга» может грозить до 10 лет лишения свободы. Эта статья предусматривает и более суровое наказание, если в деле окажется несколько эпизодов преступления, сообщает RT.

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