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Главе СК доложат об операции, лишившей жителя Краснодара функций полового органа

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/glave-sk-dolozhat-ob-operatsii-lishivshej-zhitelya-krasnodara-funktsij-polovogo-organa
Главе СК доложат об операции, лишившей жителя Краснодара функций полового органа
Александр Бастрыкин. Фото пресс-службы президента РФ

Обращение к председателю СК России Александру Бастрыкину размещено в соцсетях.

Сообщается, что в результате нескольких операций в 2018 году в частной клинике прооперированный орган мужчины утратил свою силу. Для восстановления здоровья пациенту требуется дорогостоящее лечение.

В СУ СК России по Краснодарскому краю по проводится процессуальная проверка. Бастрыкин поручил руководителю краевого ведомства Андрею Маслову предоставить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении, сообщает Информационный центр СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», весной 2018 года у мужчины нашли кисту в области половых органов. Врачи порекомендовали удалить образование, чтоб оно не переросло в рак. Пациент обратился в частную клинику. После операции выяснили, что киста осталась на месте, а половой орган перестал функционировать.

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