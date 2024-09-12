Главе СК доложат об операции, лишившей жителя Краснодара функций полового органа

Обращение к председателю СК России Александру Бастрыкину размещено в соцсетях.

Сообщается, что в результате нескольких операций в 2018 году в частной клинике прооперированный орган мужчины утратил свою силу. Для восстановления здоровья пациенту требуется дорогостоящее лечение.

В СУ СК России по Краснодарскому краю по проводится процессуальная проверка. Бастрыкин поручил руководителю краевого ведомства Андрею Маслову предоставить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении, сообщает Информационный центр СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», весной 2018 года у мужчины нашли кисту в области половых органов. Врачи порекомендовали удалить образование, чтоб оно не переросло в рак. Пациент обратился в частную клинику. После операции выяснили, что киста осталась на месте, а половой орган перестал функционировать.