Мужчина лишился функций полового органа после операции в клинике в Краснодаре

По словам жителя Краснодарского края, ему провели ненужную операцию, которая привела к дисфункции органа.

Кисту в области половых органов у 41-летнего мужчины нашли весной 2018 года. Новообразование пациента не беспокоило, но врачи порекомендовали его удалить, чтобы не переросло в рак.

Мужчина обратился к хирургу, которого порекомендовали ему знакомые. Врач предложил провести операцию в частной клинике эстетической медицины — процедура вместе с анестезией и сутками стационара обошлась пациенту в 30 тыс. рублей.

Оказалось, что в клинике хирург делил кабинет со скандально известной Аленой Верди — лжехирурга без образования, которая изуродовала несколько пациенток.

Врач заявил, что киста находится не там, где указали диагносты на основании МРТ и УЗИ. Пациент согласился с доктором и лег на операционный стол, где ему сделали несколько уколов анестезии. Препараты не подействовали, из-за чего мужчина чувствовал все манипуляции хирурга. После операции пациента потребовали освободить палату, несмотря на плохое самочувствие.

Дома состояние мужчины ухудшилось. Он пытался связаться с врачом, но тот даже не отвечал на звонки. Шов от операции начал гноиться, а спустя время выяснилось, что киста осталась на том же месте. В результате операции половой орган перестал функционировать.

Пациент обратился в следственный комитет с заявлением о врачебной халатности, а также подал к хирургу гражданский иск, однако врач продолжает свою практику, пишет «КП-Кубань».

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