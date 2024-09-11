Главе СК доложат о странном мужчине, узнававшем у детей о школах на Кубани

В социальных сетях 11 сентября распространилась информация о том, что в Отрадненском районе неизвестный мужчина расспрашивает детей о школах.

Предварительно известно, что в станице Отрадной мужчина узнавал у школьников о местонахождении образовательных учреждений и количестве учеников. В публикациях также отмечается, что он мог совершить противоправные действия в отношении несовершеннолетних.

По факту опубликованных сведений в территориальном следственном отделе СУ СК России по Краснодарскому краю организована доследственная проверка.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления Андрею Маслову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по словам местных жителей, неизвестные мужчины ездят на автомобиле «Приора» черного цвета и расспрашивают у местных школьниках информацию.