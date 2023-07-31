Глава УК стал подозреваемым по делу о гибели трех человек при крушении балкона в Сочи

Несчастный случай произошел вечером 6 ноября прошлого года в пятиэтажном доме на улице Донской в Центральном районе.

В одной из квартир на пятом этаже рухнул балкон, на котором находились люди. В результате происшествия 37-летняя женщина и 60-летний мужчина скончались на месте от полученных травм. Их 46-летний знакомый позже умер в больнице. По факту гибели людей возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Руководитель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрей Маслов на пресс-конференции 31 июля рассказал, что в этом уголовное деле появился подозреваемый. Им стал глава управляющей компании, обслуживающей эту многоэтажку.

По словам Маслова, жильцы дома до трагедии неоднократно жаловались на то, что некоторые балконы и бетонные конструкции имеют повреждения. Обследование показало, что балкон, который позже рухнул, имел значительную коррозию арматуры

«Однако руководитель управляющей компании, который подписывал акты обследования, не удосужился оградить жильцов от этой угрозы. Фактически выявив нарушения, на это были закрыты глаза — бремя ответственности лежало на руководстве управляющей компании», — рассказал Маслов.

Он добавил, что в этой ситуации УК должна была вовремя принять меры для ремонта поврежденного балкона. Экспертизы по этому уголовному делу уже практически завершили.

«У нас уже есть подозреваемый, после получения всех заключений экспертов будет предъявлено обвинение и мы направим это дело в суд», — цитирует главу краевого СУ СК РФ ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», двое мужчин и женщина находились в съемной квартире в Сочи. Когда они вместе вышли на балкон, конструкция обрушилась.