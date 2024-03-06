Глава турфирмы Арутюнов: у россиян возникли проблемы при оплате отдыха в Турции

Санкции против России негативно сказались на туристической отрасли. В разгар раннего бронирования турецкие отели столкнулись с задержкой оплаты от россиян.

Генеральный директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов выразил опасение, что из-за этой ситуации российским туристам могут предпочесть отдыхающих из других стран. Он также отметил, что с подобными проблемами сталкивается не только Россия, но и, например, туристы из Китая.

«Хотелось бы в рамках дружественных стран получить решение проблемы. Может быть, через использование национальных валют», — сказал эксперт.

По словам специалиста, при общении с проверенными гостиницами россиянам рекомендовали оставлять депозиты и использовать их в случае возникновения проблем с транзакциями.

В Турции основной причиной возникновения таких проблем стало то, что отели устанавливают цены для российского рынка в евро из-за жестких западных санкций, объяснил Арутюнов. Даже несмотря на высокую загрузку российскими туристами, некоторые турецкие отели все еще принимают платежи в валютах других стран, в основном в евро.

При этом санкции негативно сказались на обеих странах. По словам Дмитрия Арутюнова, отдыхающие из России приносили Турции значительный доход. Согласно различным оценкам, в 2023 году на турецких курортах отдохнули около 5 млн россиян, каждый из которых тратил 1-2 тыс. долларов только на проживание.

«Это обоюдоострая проблема. В ее решении заинтересованы, прежде всего, турецкие власти, потому что они получатели этих денег. Это очень большие деньги, миллиарды долларов по разным оценкам российские туристы тратили на свое путешествие в Турцию», — приводит слова эксперта телеканал «360».

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