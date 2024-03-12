Глава Туапсинского района Бойко отчитался о работе администрации в 2023 году

В открытой сессии районного совета поучаствовали руководитель департамента информационной политики Кубани Галина Жукова, депутат ЗСК Александр Джеус.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших в зоне спецоперации. В своем выступлении глава Туапсинского района Сергей Бойко акцентировал внимание на ключевых показателях экономики и соцсферы. В 2023 году район направил в консолидированный бюджет свыше 9,7 млрд рублей, что на 1,3 млрд больше, чем в 2022 году. Темп роста составил 116%. По словам Бойко, бюджет района остается социально-направленным, так как 83,9% расходов приходится на социальную сферу.

Из районного бюджета профинансировали 19 муниципальных программ на сумму свыше 1,6 млрд рублей. На обеспечение объектов соцсферы инженерной инфраструктурой направили более 182 млн рублей, что на 69 млн больше, чем в 2022 году.

В пик курортного сезона предприятия санаторно-курортной отрасли были загружены на 90%, подчеркнул Бойко.

«Наши курорты посетили около 2,5 млн туристов. В 20 детских здравницах отдохнули более 50 тыс. детей», — добавил он.

Сергей Бойко поблагодарил губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и председателя ЗСК Юрия Бурлачко за помощь Туапсинскому району.

Галина Жукова подчеркнула весомый вклад, который вносит район в социально-экономическое развитие края. По ее словам, Туапсинский район много лет занимает ведущие позиции в региональных рейтингах, а также активно взаимодействует с инвесторами и развивает курортную отрасль.

«Участвует в реализации 16 госпрограмм — это достойный результат. Рассчитываем, что и в дальнейшем муниципалитет останется одним из флагманов региона», — цитирует Жукову пресс-служба администрации Краснодарского края.

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