Глава Тимашевского района опроверг слухи о строительстве мусорного полигона возле церкви
Ранее в интернете появилась информация о планах построить мусорный полигон на территории хутора Некрасова возле Георгиевской церкви и часовни схиархимандрита Георгия. Это обеспокоило местных жителей.
«Говорю сразу! Никакого строительства здесь не будет», — сказал глава Тимашевского района Андрей Палий в Telegram.
Он напомнил, что 29 декабря прошлого года краевое министерство ТЭК и ЖКХ своим приказом исключило земельный участок в хуторе Некрасова из территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами, заменив его на участок в соседнем районе.
«Уважаемые земляки, православные верующие! Обращаюсь к вам еще раз и хочу донести, что губернатор Краснодарского края поставил «жирную» точку в вопросе строительства мусорного полигона на территории хутора Некрасова. Никто на этом участке не сможет построить объект под размещение ТБО», — добавил глава района.
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