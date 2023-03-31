Глава Тимашевского района опроверг слухи о строительстве мусорного полигона возле церкви

Ранее в интернете появилась информация о планах построить мусорный полигон на территории хутора Некрасова возле Георгиевской церкви и часовни схиархимандрита Георгия. Это обеспокоило местных жителей.

«Говорю сразу! Никакого строительства здесь не будет», — сказал глава Тимашевского района Андрей Палий в Telegram.

Он напомнил, что 29 декабря прошлого года краевое министерство ТЭК и ЖКХ своим приказом исключило земельный участок в хуторе Некрасова из территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами, заменив его на участок в соседнем районе.

«Уважаемые земляки, православные верующие! Обращаюсь к вам еще раз и хочу донести, что губернатор Краснодарского края поставил «жирную» точку в вопросе строительства мусорного полигона на территории хутора Некрасова. Никто на этом участке не сможет построить объект под размещение ТБО», — добавил глава района.

Читайте также: губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил найти способ возить мусор на полигон в объезд станицы Полтавской.