Глава СУ СК РФ по Краснодарскому краю Маслов получил звание генерал-лейтенанта юстиции
Общество
08.12.2022 07:45
Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 7 декабря.
Руководителю СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрею Маслову присвоили высшее специальное звание — генерал-лейтенант юстиции.
Маслов занимает пост главы следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю с июля прошлого года, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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