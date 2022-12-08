Глава СУ СК РФ по Краснодарскому краю Маслов получил звание генерал-лейтенанта юстиции

Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 7 декабря.

Руководителю СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрею Маслову присвоили высшее специальное звание — генерал-лейтенант юстиции.

Маслов занимает пост главы следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю с июля прошлого года, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: Кондратьев представил новых вице-губернаторов Краснодарского края.