Глава Сочи занял 2-е место в медиарейтинге мэров, глава Краснодара — 19-е

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ подготовили исследование по оценке деятельности мэров столиц регионов за январь-март этого года.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский занял 2-е место, мэр Краснодара Евгений Наумов 1 на 19-м месте. Первое место медиарейтинга занял мэр Москвы. Также в топ-5 рейтинга вошли мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов, Казани — Ильсур Метшин и белгорода — Валентин Демидов.

Эксперты отметили высокую явку на выборах президента РФ в 96,85% в Сочи. Алексей Копайгородский позитивно оценил большое количество встреченных им на участке молодых избирателей, а они активнее голосуют за свое будущее. В связи с этим эксперты провели параллель между ростом числа молодежи в городе и результативностью работы команды мэра по улучшению демографической ситуации на курорте. В объявленный президентом Год семьи муниципалитет проработал дополнительные меры социальной поддержки населения. Также аналитики отметили системную работу мэрии Сочи по реализации масштабных программ социального и коммунального развития Сочи. Это подчеркнул в ходе рабочего визита в город-курорт министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Также эксперты позитивно оценили факт получения разрешения Минстроя России на реконструкцию Приморской набережной, финансовую стабильность и устойчивость городской экономики — поступления в бюджет города на 43,1% превысили плановые. Устойчивое экономическое положение курорта позволяет значительно нарастить темпы социального строительства, отмечено в исследовании.

Как только стало известно о теракте в «Крокус Сити Холле», Алексей Копайгородский заявил, что сочинские здравницы готовы принять пострадавших и их семьи.

«Управленческая результативность и медийная активность мэра Сочи в исследуемый период, вновь подтвердившаяся способность градоначальника добиваться консенсуса городских элит, направляя их деятельность в актуальное для муниципалитета русло, позволили экспертам впервые поднять Алексея Копайгородского на вторую строчку «Национального рейтинга мэров»», — говорится в исследовании.

Что касается Краснодара, то тут главной темой марта стал визит в столицу Кубани президента России Владимира Путина. Глава государства посетил высшее военное авиационное училище имени Героя Советского Союза Анатолия Серова, выпускающее летчиков. Он посетил новый Дворец самбо на 3 тыс. зрителей, который стал крупнейшим на юге России и позволит Краснодару принимать самые серьезные соревнования мирового уровня, что, как справедливо считают эксперты, пойдет на пользу имиджу муниципалитета.

Наблюдатели также обратили внимание на некоторые цифры из отчета главы города Евгения Наумова об итогах работы горадминистрации в 2023 году: например, о том, что бюджет города на 25% формируют торгово-развлекательные центры. Впрочем, в целом за 2023 год местный бюджет исполнен с превышением доходов над расходами (профицитом) в сумме 621,7 млн рублей.

Эксперты отметили, что «традиционно нелегким для мэрии вопросом остается состояние городских дорог». Обеспеченность нормативного содержания улично-дорожной сети Краснодара составляет 20-25%. «Выкручиваемся, как можем», — описал Евгений Наумов алгоритм действий мэрии в этой сфере.

Наблюдатели напоминают, что столица Кубани в 2024 году получила 250 млн рублей на софинансирование расходов муниципалитета на содержание автомобильных дорог.

«Позитивно на имидже градоначальника отразилось его участие в днях Краснодара в Москве на выставке-форуме «Россия». В экспозиции гостей ждали презентация нового туристического бренда Краснодара, мастер-классы, арт-проекты, викторины, модные показы краснодарских дизайнеров и др. В свою очередь, не лучшим образом на репутации городской власти отражаются регулярные жалобы жителей Краснодара на массовый мор рыбы на Карасунских озерах… По наиболее распространённому среди экспертов мнению, Евгений Наумов в рассматриваемый период потерял несколько позиций в «Национальном рейтинге»», — говорится в исследовании.

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