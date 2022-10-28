Глава Сочи во время рабочего объезда оценил ход модернизации санаториев

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В городе-курорте советские санатории превращают в современные оздоровительные комплексы.

К примеру, в санатории «Золотой колос» собираются возвести спортивный комплекс с бассейном. В здании оборудуют спортивные залы, медицинские помещения и бювет с сочинской минеральной водой. На стройке побывал мэр Сочи Алексей Копайгородский. Он отметил, что отрасль развивается, чтобы удовлетворить постоянно растущий спрос и обеспечить высокие стандарты сервиса.

«Главная задача — чтобы сроки были выполнены. Потому что «Золотой колос» знают не только жители Сочи, но и вся Россия. Поэтому, естественно, все желают сюда приехать и посмотреть. Оперативно реконструируйте, получайте все необходимые документы», — сказал Копайгородский.

С ноября любимая туристами здравница временно прекратит работу. Главный корпус ждет реконструкция, его обновят до уровня пяти звезд. Кроме того, на территории заменят инженерные сети, построят электрическую подстанцию и газовую котельную. На все работы по проекту отвели один год.

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