Глава СКР запросил доклад о нарушении жилищных прав инвалида из Краснодара

Председатель СК России Александр Быстрыкин потребовал доложить о результатах проверки по обращению женщины-инвалида из Краснодара о нарушении жилищных прав.

Женщина-инвалид 2-группы обратилась в Информационный центр СК России с информацией о нарушении жилищных прав ее семьи. Пенсионерка с 1992 года состоит на учете лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В 2011 года она подтвердила льготный статус, дающий право на получение жилплощади. Через пять лет ей присвоили статус малоимущей и поставили в другую специализированную очередь. После этого ее номер и время ожидания в списке людей, которым положена квартира, увеличились.

По словам заявительницы, у нее есть малогабаритная квартира, которая непригодна для проживания. Из-за этого пожилая женщина, ее дочь-инвалид 3-группы и внук, страдающий астмой, вынуждены арендовать жилье за свой счет, что для них финансово затруднительно.

В СУ СК России по Краснодарскому краю по поступившему обращению организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ее ходе и итогах . Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает Информационный центр СК России в Telegram.

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