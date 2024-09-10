Глава СКР потребовал доклад по делу о домогательствах к девочкам в Краснодаре

По данным из соцсетей, 9 сентября в краевой столице незнакомец подошел к несовершеннолетним на парковке ТЦ и настойчиво предлагал знакомство.

На видео, опубликованном в социальных сетях, на парковке одного из торговых центров мужчина приставал к 11-летним девочкам, пытаясь с ними познакомиться. Доводы одной из несовершеннолетних, что они младше 16 лет, мужчина игнорировал.

В СУ СК России по Краснодарскому краю по данному факту начали процессуальную проверку.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль и поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении, сообщает Информационный центр СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», СКР начал проводить проверку по факту информации из соцсетей о пристававшем к подросткам мужчине в Краснодаре.

Также доследственную проверку начали проводить в полиции краевой столицы. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, а также личности всех участников.