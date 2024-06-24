Глава СКР поручил возобновить дело о смерти рыбака от удара током в Сочи

В информационный центр СК России обратилась жительница Краснодарского края.

Женщина выразила несогласие с ходом установления обстоятельств смерти ее 44-летнего брата в январе 2023 года в поселке Лоо. Во время рыбалки мужчина получил удар током из-за того, что случайно коснулся удочкой провода линии электропередачи, на котором отсутствовала изоляция. В результате он погиб от электротравмы.

По словам сестры погибшего, аналогичные случаи также произошли с другими местными жителями, а ответственных за содержание столь опасного объекта до сих пор не привлекли к ответу.

В СУ СК России по Краснодарскому краю расследовали уголовное дело по факту гибели мужчины, но затем оно было прекращено.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возобновить уголовное дело, принять меры к завершению его расследования с направлением в суд и предоставить об этом доклад, пишет «АиФ — Юг».

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