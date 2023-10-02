Глава СК затребовал доклад о нарушении прав жителей Анапы строительной компанией

Видеообращение жителей микрорайона «Горгиппия» появилось в социальных сетях.

Они рассказали, что их микрорайон с 2013 года строила компания «ВКБ-Новостройки». До 2019 года по проекту застройщик должен был возвести 30 многоквартирных домов с развитой инфраструктурой — общественные центры, восемь детских садов, пять школ, поликлиника и прогулочные зоны.

Однако социальные учреждения так и не построили — на предназначавшихся для этого землях стали возводиться другие многоквартирные дома. В результате действий застройщика нарушены права более 20 тыс. жителей города — их детям не хватает мест в детских садах и школах, они вынуждены лечиться в поликлиниках других районов.

В СУ СК России по Краснодарскому краю организовали процессуальную проверку. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил региональному руководителю Андрею Маслову доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по ее итогам решении.

Исполнение поручения и ход проверки поставили под контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает информационный центр СК России.

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