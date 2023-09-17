Глава СК потребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав дольщиков в Анапе

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал у руководителя СУ СК по Краснодарскому краю Андрея Маслова доклад о ходе расследования уголовного дела о нарушении прав дольщиков в Анапе.

Жительница Анапы выразила несогласие с ходом установления обстоятельств нарушения прав дольщиков многоквартирного дома в ЖК «Приоритет».

По словам заявительницы, в 2021 она купила квартиру в жилом комплексе. Сейчас строительство закончилось, но застройщик отказался выдать владелице ключи от квартиры, требуя дополнительные деньги.

По данному факту в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело, сообщает информационный центр СК России.

Читайте также: глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав дольщиков многоэтажки в Краснодаре.