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Глава СК потребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав дольщиков в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/glava-sk-potreboval-doklad-po-ugolovnomu-delu-o-narushenii-prav-dolshhikov-v-anape
Глава СК потребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав дольщиков в Анапе
Александр Бастрыкин. Фото пресс-службы президента РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал у руководителя СУ СК по Краснодарскому краю Андрея Маслова доклад о ходе расследования уголовного дела о нарушении прав дольщиков в Анапе.

Жительница Анапы выразила несогласие с ходом установления обстоятельств нарушения прав дольщиков многоквартирного дома в ЖК «Приоритет».

По словам заявительницы, в 2021 она купила квартиру в жилом комплексе. Сейчас строительство закончилось, но застройщик отказался выдать владелице ключи от квартиры, требуя дополнительные деньги.

По данному факту в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело, сообщает информационный центр СК России.

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