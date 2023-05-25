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Глава СК взял под контроль ситуацию с вырубкой многовековых дубов из-за строительства домов в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/glava-sk-vzyal-pod-kontrol-situatsiyu-s-vyrubkoj-mnogovekovyh-dubov-iz-za-stroitelstva-domov-v-novorossijske
Глава СК взял под контроль ситуацию с вырубкой многовековых дубов из-за строительства домов в Новороссийске
Александр Бастрыкин. Фото пресс-службы президента РФ

Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении природоохранного законодательства в Новороссийске.

Ранее в СМИ сообщили, что для строительства жилых домов на территории Палагиной щели и ущелья вблизи СНТ «Рыбак» тяжелая техника вырубает многовековые можжевеловые деревья и дубы, а также осушает ручьи.

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе и результатах процессуальной проверки, сообщает пресс-служба СК РФ.

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