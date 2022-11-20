Глава СК РФ поручил проверить сведения о незаконном разорении аграриев в Краснодарском крае

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о разорении кубанских предпринимателей-аграриев конкурентом.

Проверку назначили после сюжета на одном из федеральных каналов. Программа, в которой рассказали о том, что местный бизнесмен и бывший депутат с помощью махинаций и связей с местными судьями разоряет успешных предпринимателей вышел 19 ноября.

В сюжете сообщалось, что мужчина заключал договоры, после чего через суд добивался остановки деятельности контрагентов и полного банкротства предприятий. Пострадавшие обратились в полицию, но уголовные дела до сих пор не возбудили.

Также в сюжете рассказали, что бизнесмену помогала судья регионального суда. В настоящее время женщина находится в розыске. Кроме того, по словам авторов сюжета, начальником службы безопасности у бизнесмена работает бывший начальник МВД Новороссийска.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ситуации, начать процессуальную проверку по данному факту, а также поставил ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ в Telegram.

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