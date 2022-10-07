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В Краснодарском крае с начала года 9,5 тыс. человек стали банкротами

Экономика
07.10.2022 08:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-s-nachala-goda-9-5-tys-chelovek-stali-bankrotami
В Краснодарском крае с начала года 9,5 тыс. человек стали банкротами
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Всего с января по сентябрь в России суды признали несостоятельными 194,1 тыс. граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. Это на 41,2% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Больше всего банкротов в стране с начала года зарегистрировали в Краснодарском крае — 9,5 тыс., Московской области — 9,41 тыс. и Москве — 9,29 тыс. В числе регионов-лидеров по количеству новых банкротов также Свердловская область — 7,9 тыс. и Башкортостан — 7,7 тыс.

Основную часть банкротств люди инициируют самостоятельно — 96,1%. В остальных случаях инициаторами выступают ФНС и конкурсные кредиторы, пишут «Известия».

Читайте также: в Краснодаре суд признал банкротом «Пашковский хлебозавод».

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