В Краснодарском крае с начала года 9,5 тыс. человек стали банкротами

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Всего с января по сентябрь в России суды признали несостоятельными 194,1 тыс. граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. Это на 41,2% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Больше всего банкротов в стране с начала года зарегистрировали в Краснодарском крае — 9,5 тыс., Московской области — 9,41 тыс. и Москве — 9,29 тыс. В числе регионов-лидеров по количеству новых банкротов также Свердловская область — 7,9 тыс. и Башкортостан — 7,7 тыс.

Основную часть банкротств люди инициируют самостоятельно — 96,1%. В остальных случаях инициаторами выступают ФНС и конкурсные кредиторы, пишут «Известия».

Читайте также: в Краснодаре суд признал банкротом «Пашковский хлебозавод».