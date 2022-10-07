В Краснодарском крае с начала года 9,5 тыс. человек стали банкротами
Экономика
07.10.2022 08:58
Всего с января по сентябрь в России суды признали несостоятельными 194,1 тыс. граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. Это на 41,2% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Больше всего банкротов в стране с начала года зарегистрировали в Краснодарском крае — 9,5 тыс., Московской области — 9,41 тыс. и Москве — 9,29 тыс. В числе регионов-лидеров по количеству новых банкротов также Свердловская область — 7,9 тыс. и Башкортостан — 7,7 тыс.
Основную часть банкротств люди инициируют самостоятельно — 96,1%. В остальных случаях инициаторами выступают ФНС и конкурсные кредиторы, пишут «Известия».
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