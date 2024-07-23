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Глава СК потребовал возобновить дело о смерти мужчины в Сочи 8 лет назад

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/glava-sk-potreboval-vozobnovit-delo-o-smerti-muzhchiny-v-sochi-8-let-nazad
Глава СК потребовал возобновить дело о смерти мужчины в Сочи 8 лет назад
Александр Бастрыкин. Фото пресс-службы президента РФ

В информационный центр следственного комитета России поступило обращение о несогласии с результатами установления обстоятельств смерти 29-летнего мужчины.

По данным следствия, тело нашли в июне 2016 года недалеко от центрального пляжа в Сочи. Смерть наступила от передозировки психотропным препаратом.

Однако обратившиеся предполагают, что к смерти мужчины могут быть причастные его знакомые и сожительница, поскольку у них были перед ним долговые обязательства.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого ведомства Андрею Маслову возобновить производство по уголовному делу и представить доклад о ходе и результатах его расследования с учетом озвученных доводов.

Исполнение поручения находится под контролем в центральном аппарате ведомства, сообщает Информационный центр СК России.

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