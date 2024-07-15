Глава СК поручил возбудить дело за домогательства приезжего к женщинам на Кубани

В соцсетях появилась информация о нескольких инцидентах в хуторе Ленина, как неизвестный мужчина домогался 10-летней девочки и двух взрослых женщин.

Сообщается, что приезжий приставал к пенсионерке в лифте и предлагал ей вступить в отношения. Злоумышленник также пытался совершить противоправные действия в отношении другой девушки и с той же целью выслеживал 10-летнюю девочку.

Следователи начали проверку, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с противоправными действиями приезжего в отношении жительниц Кубани и представить доклад о результатах его расследования, сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 12 июля мужчина забежал в подъезд дома на улице Лукьяненко за пожилой женщиной и начал приставать к ней. Также на улице Светлой он выслеживал 10-летнюю девочку, а на улице Огородной говорил девушке непристойные комплименты.