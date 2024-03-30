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Глава СК поручил возбудить дело после наезда самоката на пенсионерку в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/glava-sk-poruchil-vozbudit-delo-posle-naezda-samokata-na-pensionerku-v-anape?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Глава СК поручил возбудить дело после наезда самоката на пенсионерку в Анапе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Пенсионерку на самокате сбила местная жительница на электросамокате, после чего скрылась с места происшествия.

В СУ СК РФ по Краснодарскому краю начали процессуальную проверку. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СК Андрею Маслову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения находится под контролем в центральном аппарате ведомства, сообщает информационный центр СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 61-летняя местная жительница ехала на самокате Sky Wey по территории двора многоэтажки и наехала на 75-летнюю женщину. В результате происшествия пешеход получила перелом голени, ее госпитализировали. Совершившая наезд женщина управляла электросамокатом большой мощности, требующим наличия водительского удостоверения.

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