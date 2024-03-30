Глава СК поручил возбудить дело после наезда самоката на пенсионерку в Анапе

Пенсионерку на самокате сбила местная жительница на электросамокате, после чего скрылась с места происшествия.

В СУ СК РФ по Краснодарскому краю начали процессуальную проверку. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СК Андрею Маслову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения находится под контролем в центральном аппарате ведомства, сообщает информационный центр СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 61-летняя местная жительница ехала на самокате Sky Wey по территории двора многоэтажки и наехала на 75-летнюю женщину. В результате происшествия пешеход получила перелом голени, ее госпитализировали. Совершившая наезд женщина управляла электросамокатом большой мощности, требующим наличия водительского удостоверения.