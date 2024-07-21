Глава СК поручил возбудить дело из-за врачебной ошибки акушеров на Кубани

К председателю СК России Александру Бастрыкину обратился житель Краснодарского края.

Он рассказал, что в январе 2022 года в одной из больниц врачи допустили ошибки при принятии родов у его супруги, из-за чего женщина стала инвалидом. Обращения в компетентные органы оказались безрезультатны, к ответственности никого не привлекли, обстоятельства произошедшего не установили.

В СУ СК России по Краснодарскому краю по поступившему обращению начали процессуальную проверку. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого ведомства Андрею Маслову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах, а по завершении — о его результатах. Исполнение поручения находится под контролем в центральном аппарате ведомства, сообщает Информационный центр СК России.

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