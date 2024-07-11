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Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти ветерана в больнице Армавира

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bastrykin-potreboval-doklad-o-rassledovanii-smerti-veterana-v-bolnitse-armavira
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти ветерана в больнице Армавира
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Ветеран скончалась в больнице Армавира в 2020 году. Ее сын уверен, что врачи не оказали его матери надлежащей медицинской помощи.

Мужчина разместил в интернете обращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю по факту смерти ветерана было возбуждено уголовное дело о халатности. В Судебно-экспертном центре СК России назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

Глава СК РФ поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе расследования. Также он поручил первому замдиректора Судебно-экспертного центра СК РФ представить доклад о сроках проведения экспертизы, сообщает пресс-служба СК РФ.

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