Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти ветерана в больнице Армавира

Ветеран скончалась в больнице Армавира в 2020 году. Ее сын уверен, что врачи не оказали его матери надлежащей медицинской помощи.

Мужчина разместил в интернете обращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю по факту смерти ветерана было возбуждено уголовное дело о халатности. В Судебно-экспертном центре СК России назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

Глава СК РФ поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе расследования. Также он поручил первому замдиректора Судебно-экспертного центра СК РФ представить доклад о сроках проведения экспертизы, сообщает пресс-служба СК РФ.

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