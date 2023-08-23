Глава Ростовской области возмутился утверждению, что Краснодарский край — более развитый регион

Это произошло 23 августа на очередном заседании правительства Ростовской области.

Во время доклада об экономических показателях представитель Центра разработки перспективных технологий по ЮФО Андрей Ворожбитов назвал Краснодарский край более развитым, чем Ростовская область. Это утверждение не понравилось донскому губернатору Василию Голубеву.

«Почему вы так думаете? Почему вы думаете, что он (Краснодарский край прим. ред.) более развитый?», — поинтересовался глава Ростовской области.

Он предложил членам регионального правительства поднять руки тем, кто считает, что Кубань более развитый регион, чем Ростовская область. Из сидящих в зале никто не поднял руку.

«Давайте так: соседи и соседи», — подытожил Голубев.

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