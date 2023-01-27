Глава «Ростеха» назвал «полной ерундой» информацию о нехватке у ВС РФ снарядов

Утверждения украинских властей и западных СМИ о том, что в российской армии ощущается нехватка артиллерийских снарядов и ракет, не соответствуют действительности, рассказал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Разговоры, которые сегодня ведут наши недруги, о том, что у России якобы заканчиваются ракеты, снаряды, еще что-то — это полная ерунда. По заказу Минобороны мы увеличили в несколько раз производство боеприпасов», — отметил Чемезов.

Глава «Ростеха» добавил, что производство некоторых видов снарядов увеличили на несколько порядков. Чемезов сказал, что в рамках специальной военной операции российские военные расходуют большое количество боеприпасов, сообщает РИА «Новости».

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