Глава «Ростеха» назвал «полной ерундой» информацию о нехватке у ВС РФ снарядов
Утверждения украинских властей и западных СМИ о том, что в российской армии ощущается нехватка артиллерийских снарядов и ракет, не соответствуют действительности, рассказал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
«Разговоры, которые сегодня ведут наши недруги, о том, что у России якобы заканчиваются ракеты, снаряды, еще что-то — это полная ерунда. По заказу Минобороны мы увеличили в несколько раз производство боеприпасов», — отметил Чемезов.
Глава «Ростеха» добавил, что производство некоторых видов снарядов увеличили на несколько порядков. Чемезов сказал, что в рамках специальной военной операции российские военные расходуют большое количество боеприпасов, сообщает РИА «Новости».
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