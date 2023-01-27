Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Глава «Ростеха» назвал «полной ерундой» информацию о нехватке у ВС РФ снарядов

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/glava-rosteha-nazval-polnoj-erundoj-informatsiyu-o-nehvatke-snaryadov-na-fronte
Глава «Ростеха» назвал «полной ерундой» информацию о нехватке у ВС РФ снарядов
Фото пресс-службы Южного военного округа

Утверждения украинских властей и западных СМИ о том, что в российской армии ощущается нехватка артиллерийских снарядов и ракет, не соответствуют действительности, рассказал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Разговоры, которые сегодня ведут наши недруги, о том, что у России якобы заканчиваются ракеты, снаряды, еще что-то — это полная ерунда. По заказу Минобороны мы увеличили в несколько раз производство боеприпасов», — отметил Чемезов.

Глава «Ростеха» добавил, что производство некоторых видов снарядов увеличили на несколько порядков. Чемезов сказал, что в рамках специальной военной операции российские военные расходуют большое количество боеприпасов, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: депутат Госдумы от Крыма предложил изменить статус СВО из-за поставок Украине западных танков. Накануне власти Германии объявили о передаче украинским военным танков Leopard 2. В США подтвердили отправку на Украину 31 танка M1 Abrams и 8 бронированных машин М88 для обслуживания танков.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Новороссийске завели дело на педагога, проводившего откровенные фотосессии с учеником
В Новороссийске завели дело на педагога, проводившего откровенные фотосессии с учеником
Тело подростка нашли на дне Черного моря в Анапе
Тело подростка нашли на дне Черного моря в Анапе
Водитель BMW сбил насмерть девочку на пешеходном переходе в Сочи
Водитель BMW сбил насмерть девочку на пешеходном переходе в Сочи
Ледяной дождь, мокрый снег и гололед ожидаются на выходные в Краснодарском крае
Ледяной дождь, мокрый снег и гололед ожидаются на выходные в Краснодарском крае
Мужчина случайно выстрелил себе в сердце из обреза в Краснодаре
Мужчина случайно выстрелил себе в сердце из обреза в Краснодаре
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. В Новороссийске завели дело на педагога, проводившего откровенные фотосессии с учеником
  5. Мужчина случайно выстрелил себе в сердце из обреза в Краснодаре
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях