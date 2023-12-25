Глава Рособрнадзора выступил против отмены ЕГЭ

По руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, экзамен стал объективным — больше нет замечаний экспертов и утечек.

«Сейчас экзамен проходит объективно. Сейчас нет утечек. По поводу объективности проведения экзамена мы не слышим замечаний ни одного эксперта. Даже от тех, кто терпеть не может Единый государственный экзамен», — сказал Музаев.

Призывы отменить экзамен не прекращались ни разу с момента его введения, отметил глава ведомства. Однако до 2013 года «на экзаменах происходило форменное безобразие» — были утечки, списывание и ЕГЭ-туризм. Начиная с 2013–2014 года утечек не было, а контроль за проведением экзамена усиливается.

Он также добавил, что те, кто призывают отменить Единый госэкзамен, не предлагают альтернативы, а только говорят, что «ЕГЭ плохо»,

«Раздражает Единый государственный экзамен тем, что нет возможности, скажу, может быть, как не госслужащий, как гражданин, нет возможности «зарешать», — добавил Музаев.

Руководитель Рособрнадзора добавил, что времени на эксперименты с экзаменом нет, особенно при низком уровне безработицы и наращивании мощностей во всех сферах, сообщает РИА «Новости».

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