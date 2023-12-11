В Краснодарском крае более 23,5 тыс. 11-классников написали итоговое сочинение

Узнать результаты выпускники смогут в своих школах не позднее 18 декабря.

Все ученики писали работы в своих школах. Минимальный объем сочинения — 250 слов, изложения — 150 слов. Работы оценивали как «зачет» или «незачет», опираясь на соответствие выбранной теме, наличие аргументации, ссылок на литературные произведения, логики рассуждений, а также правильность композиции, качество письменной речи и грамотность. Выпускников, справившихся с заданием, допустят к сдаче государственной итоговой аттестации.

Самой популярной стала тема «Что мешает человеку быть счастливым?» — ее выбрали 38,5% участников. Школьникам было запрещено иметь с собой средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и другие средства хранения и передачи информации. Орфографические словари, предоставленные школами, могли использоваться.

В случае «незачета» или неявки на итоговое сочинение учащимся дадут возможность переписать работу в запасные дни — 7 февраля и 10 апреля 2024 года.

Кроме того, при поступлении в вуз сочинение может принести будущим абитуриентам дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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