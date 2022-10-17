Глава Минздрава РФ: в результате ЧП в Ейске погибли 3 человека, 19 пострадали

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Последние официальные цифры по погибшим и пострадавшим в результате падения самолета и пожара в жилой девятиэтажке озвучил 18 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Глава ведомства вечером 17 октября через несколько часов после происшествия прибыл в Ейск.

«Трое погибших: двое погибших на месте, одна пациентка скончалась при поступлении в медицинское учреждение с тяжелыми ожогами», — цитирует Мурашко РИА «Новости».

Министр добавил, что 11 человек находятся в больнице, из них двое — беременные женщины.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», четверо тяжелых пациентов из Ейска доставлены санавиацией в Краснодар. Это двое взрослых и двое детей.