Четверо тяжелых пациентов из Ейска доставлены санавиацией в Краснодар
Происшествия
18.10.2022 01:34
Об этом в ночь на 18 октября сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
Четверо пациентов, которые находились в реанимации ейской больницы после ЧП, доставили вертолетом в Краснодар.
«Все четверо пациентов реанимации (двое взрослых и двое детей) доставлены санавиацией в Краевую клиническую больницу №1 и Детскую краевую больницу», — написала Анна Минькова в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», два вертолета Ми-8 прибыли в Ейск для эвакуации пострадавших. Кроме того, из Москвы вылетел спецборт Ил-76, тоже оборудованный медицинскими модулями.
Популярные новости
- В Ейске полностью потушили пожар в многоэтажке, на которую упал самолет
- В Краснодарском театре драмы прошла премьера «Двойника» по Достоевскому. Фоторепортаж
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- В Краснодарском крае спасатели 10 часов эвакуировали упавшего в каньон туриста весом 120 кг
- На Кубани 4 года колонии дали владельцу цистерны с газом, из-за взрыва которой погибли 2 человека
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины