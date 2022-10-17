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Четверо тяжелых пациентов из Ейска доставлены санавиацией в Краснодар

Происшествия
18.10.2022 01:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/chetvero-tyazhelyh-patsientov-iz-ejska-dostavleny-sanaviatsiej-v-krasnodar
Четверо тяжелых пациентов из Ейска доставлены санавиацией в Краснодар
Четверо тяжелых пациентов из Ейска доставлены санавиацией в Краснодар

Об этом в ночь на 18 октября сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Четверо пациентов, которые находились в реанимации ейской больницы после ЧП, доставили вертолетом в Краснодар.

«Все четверо пациентов реанимации (двое взрослых и двое детей) доставлены санавиацией в Краевую клиническую больницу №1 и Детскую краевую больницу», — написала Анна Минькова в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», два вертолета Ми-8 прибыли в Ейск для эвакуации пострадавших. Кроме того, из Москвы вылетел спецборт Ил-76, тоже оборудованный медицинскими модулями.

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