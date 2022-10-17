Четверо тяжелых пациентов из Ейска доставлены санавиацией в Краснодар

Четверо тяжелых пациентов из Ейска доставлены санавиацией в Краснодар

Об этом в ночь на 18 октября сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Четверо пациентов, которые находились в реанимации ейской больницы после ЧП, доставили вертолетом в Краснодар.

«Все четверо пациентов реанимации (двое взрослых и двое детей) доставлены санавиацией в Краевую клиническую больницу №1 и Детскую краевую больницу», — написала Анна Минькова в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», два вертолета Ми-8 прибыли в Ейск для эвакуации пострадавших. Кроме того, из Москвы вылетел спецборт Ил-76, тоже оборудованный медицинскими модулями.