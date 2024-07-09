Глава Минтруда Котяков посоветовал россиянам забрать остатки маткапитала

Остатки маткапитала смогут забрать свыше 730 тыс. семей.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, свыше 730 тыс. семей, ранее направившие маткапитал на улучшение жилищных условий или оплату образования ребенка, сохранили суммы в размере менее 10 тыс. рублей. Так, эти деньги можно направить на накопительную пенсию матери.

Руководитель ведомства отметил, что в скором времени неиспользованные средства в размере до 10 тыс. рублей будут изыматься. При этом Социальный фонд будет направлять уведомления о возможности получить неиспользованные сбережения, сообщает 360.ru, ссылаясь на РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин поручил выплатить по 10 тыс. рублей семьям, не израсходовавшим маткапитал.