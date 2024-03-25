Глава МИД Венгрии прибыл для участия в форуме форуме «Атомэкспо» в Сириусе

Фото пресс-службы министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии

Международный форум «Атомэкспо-2024» пройдет с 25 по 26 марта на федеральной территории «Сириус».

Для участия в мероприятии в Сочи прибыл министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Министр прибыл, он примет участие в пленарном заседании «Чистая энергетика: создавая будущее вместе», — сообщает ТАСС.

Международный форум «Атомэкспо» организован при поддержке госкорпорации «Росатом». Он проводится с 2009 года.

Форум включает в себя выставку и обширную деловую программу, главными темами которой традиционно являются развитие атомной энергетики как экологически чистого источника энергии; управление человеческим капиталом, создание инфраструктуры атомной энергетики, финансирование и инвестиции в энергетике, развитие неэнергетических ядерных технологий и многие другие.

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