Евразийский женский форум прошел на выставке «Россия» в Москве

На ВДНХ на стенде Краснодарского края организовали ряд мероприятий, посвященных развитию женского предпринимательства.

Мероприятия с 5 по 6 марта проводила делегация Комитета по развитию женского предпринимательства ККО «Опора России». В первый день форума состоялась сессия о достижениях, проектах и роли женщин-предпринимателей Кубани в развитии региона «Женщины в бизнесе. Развитие через женское сообщество». В этот же день организовали интерактивную беседу «Женское предпринимательство глазами детей». В ней приняли участие дети от 8 до 17 лет — участники проекта «Дети, меняющие Мир».

На следующий день форума провели презентацию «Идеи, меняющие Мир». Она представляет идеи форума «Сильные Идеи для нового времени» проекта «Описание и внедрение в практику Российской национальной бизнес-модели ответственного предпринимательства». Инициатива предусматривает разработку и популяризацию новой модели бизнес-планирования «РусКанвас». Эта мера не только даст дополнительный толчок улучшению предпринимательства, но и сделает его более значимым для формирования гражданского общества в РФ.

Кроме того, 6 марта состоялись два мастер-класса «Брендинг — важный этап в формировании бизнеса», направленный на создание и развитие идеи с помощью нейросетей, а также «Медийность как инструмент коммуникации с клиентами», нацеленный на продвижение бизнеса через личный бренд.

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