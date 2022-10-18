Глава МЧС России: все принимаемые решения были верными

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Глава МЧС России Александр Куренков сообщил журналистам о том, что пожарные и другие оперативные службы сработали профессионально при ликвидации последствий ЧС в Ейске.

Министр рассказал, что сейчас на месте ЧС продолжается разбор завалов.

«Все принимаемые решения были верными. За три часа с пожаром справились полностью», — сказал глава МЧС России Александр Куренков.

Глава МЧС России пояснил, что взрыва при падении воздушного судна не было.

«Потому что рядом стоящие строения не потеряли даже остекления. Есть повреждения дома, оно характерное, но пожар возник в результате разлива горючего, пострадали люди», — цитирует Куренкова оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в результате ЧП в Ейске погибли 3 человека, 19 пострадали.