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Глава МЧС: предварительно, людей под завалами многоэтажки в Ейске нет

Происшествия
18.10.2022 01:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/glava-mchs-predvaritelno-lyudej-pod-zavalami-mnogoetazhki-v-ejske-net
Глава МЧС: предварительно, людей под завалами многоэтажки в Ейске нет
Фото t.me/opershtab23

Глава МЧС России Александр Куренков, прибывший на место падения Су-34 в Ейске, сообщил о 22 пострадавших в результате ЧП.

По его словам, предварительно, под завалами людей больше нет, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, Куренков заявил, что взрыва после падения военного самолета во дворе многоэтажки не было, пожар возник из-за разлива горючего.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по последним данным при ЧП в Ейске погибли четыре человека, шестеро — пока не выходят на связь.

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