Глава Кубани пообещал решить вопрос о выселении женщины из исторического здания

Жительница Армавира направила губернатору Вениамину Кондратьеву на «Прямую линию» обращение, в котором попросила оказать помощь в исключении ее дома из реестра объектов культурного наследия.



Женщина пояснила, что управление по охране объектов культурного наследия через суд требует провести реставрационные и ремонтные работы дома. Эти работы обойдутся в 5-7 млн рублей, что для пенсионерки, получающей 15 тыс. рублей, — непосильная задача.

Пенсионерка также сообщила, что на встрече с общественностью Армавира 5 августа текущего года, глава Кубани давал поручение управлению по охране объектов культурного наследия изыскать возможность провести экспертизу для исключения дома из реестра объектов культурного наследия. Однако ситуация не изменилась.

Кондратьев обратился к вице-губернатору Роману Лузинову с вопросом, почему поручение не выполнено и подчеркнул, что власть должна находить выход даже из тупиковой ситуации.

Лузинов сообщил, до конца года будет завершена работа в рамках Краевого научно-методического совета при управлении по госохране памятника.

«В рамках этой работы будет определено наличие оснований, либо их отсутствие для исключения данного объекта из реестра объектов культурного наследия. Если оснований для исключения не будет, пойдем по другому пути — с 1 марта следующего года вступают в силу изменения федерального закона, который позволит в таких случаях работы по капремонту проводить в упрощенном порядке. Это влечет за собой существенное снижение расходов по приведению объектов в надлежащее состояние», — сказал Лузинов.

Губернатор подчеркнул, что нельзя допустить выселения женщины из ее дома из-за того, что она не имеет возможности провести реставрационные работы. Также он отметил, что с исками стоило повременить.

«Поэтому по искам — уже сейчас остановитесь до того, когда будет полное решение, как ей помочь, а не как ее выселить из этого дома. Сейчас я не сомневаюсь, мы уже это не допустим. Точно не допустим. И я это гарантирую и обещаю. Если дом все-таки останется памятником, найдем мы средства на реставрацию. Все взято под контроль», — сказал Кондратьев.

