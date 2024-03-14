Глава Кубани отметил вклад волонтеров Геленджика, помогающих бойцам в зоне СВО

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время рабочей поездки в Геленджик посетил волонтерскую организацию, оказывающую помощь бойцам в зоне спецоперации.

По словам главы края, в волонтерской работе заняты мамы и жены участников спецоперации, а также все желающие стать частью этого важного дела.

Волонтеры плетут и красят маскировочные сети, изготавливают блиндажные печи, заливают окопные свечки, вяжут и шьют одежду, делают жгуты, одеяла, собирают продукты и медикаменты. Это все отправляется на фронт.

«Все это очень нужно нашим военнослужащим, которые сейчас отстаивают суверенитет и интересы России на передовой. В каждом уголке помещения кипит работа — всеми силами наши женщины стараются облегчить быт близких, поддержать их своей любовью и заботой. Убежден, что нет ничего ценнее теплоты женских рук и сердец», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

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