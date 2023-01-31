Глава Кубани напомнил о 80-й годовщине освобождения Белореченского района от немецко-фашистских захватчиков
Оккупация Белореченского района продолжалась с августа 1942 года по январь 1943 года.
«Войска 46-й армии 31 января стремительным маневром вышли к тогда еще станице Белореченской и уничтожили отходящие части противника. Захватчики, убегая, применяли тактику «выжженной земли»: уничтожали продовольственные запасы, технику и вооружение, которые не могли вывезти, разрушали промышленные и сельскохозяйственные объекты, беспощадно истребляли военнопленных и мирных жителей», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.
За врем оккупации были убиты сотни мирных жителей. Захватчики разрушили и сожгли важные промпредприятия, школы, железнодорожную станцию и другие крупные здания, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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