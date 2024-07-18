Глава Кубани и силовой блок обсудили правила проведения массовых мероприятий

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и начальник Управления ФСБ России по краю Сергей Захарихин провели совместное заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка и Антитеррористической комиссии на Кубани.

В заседании приняли участие прокурор края Сергей Табельский, начальник региональной полиции Владимир Андреев, глава краевого управления СК Андрей Маслов, начальник Росгвардии по региону Александр Решетников, спикер ЗСК Юрий Бурлачко, главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента в ЮФО Евгений Гулиев, вице-губернаторы, руководители министерств и ведомств, главы городов и районов.

Вениамин Кондратьев напомнил, что в регионе в 2022 году ввели средний уровень реагирования. Кроме того, в крае сохраняется высокая активность БПЛА.

В связи с этим в мае на Кубани отказались от массовых мероприятий в честь Дня Победы. Тем не менее другие крупные мероприятия проходят. Глава края подчеркнул, что это — зона риска.

«Мы должны быть последовательны в своих действиях. Поэтому надо подойти взвешенно, найти сбалансированное решение, которое позволит сохранить активность и не создать проблему для правоохранительных органов, обеспечивающих порядок на мероприятиях. Необходимо выработать правила, понятные для организаторов, жителей и гостей. И они должны будут строго соблюдаться», ― сказал губернатор.

Сергей Табельский обратил внимание на организацию федеральных мероприятий. Он подчеркнул, что в крае часто проводятся всероссийские и мировые события, которые посещают десятки тысяч человек. По его словам, организацию подобных мероприятий следует согласовывать с правоохранительными органами.

Губернатор призвал включиться в работу по созданию документа, регламентирующего проведение мероприятий в регионе, всем госорганам, ведомствам и управлениям.

«Мы должны принять коллегиальное решение. Безопасность гостей и жителей края ― это наша общая ответственность», ― цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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