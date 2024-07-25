Глава Крымского района объяснил причину вони в муниципалитете

Сергей Лесь в соцсетях рассказал, почему в Крымске и хуторе Красном несколько дней стоит сильнейший неприятный запах.

По словам главы муниципалитета, сейчас на полях в районе хутора Черноморского земли удобряют куриным пометом. Так делают регулярно, однако в этот раз эти работы совпали с сильными дождями.

«Сейчас удобрения запахали, но запах может сохраняться в течение 2-3 дней. Чувствоваться он будет в разных частях района — в зависимости от направления ветра», — написал Сергей Лесь в Telegram.

Мнения местных жителей на этот счет разделились — кто-то согласен подождать, другие требуют чистого воздуха.

— Запах только с утра появляется, а потом через час-два исчезает, дышать невозможно.

— Надеемся, реально через пару дней перестанет вонять, и урожай потом нормальный будет.

— Почему в такую жару это делается? Утром проснулись от жуткого запаха.

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