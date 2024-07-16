Жители станицы Ленинградской пожаловались на стойкий запах канализации

Местные жители считают, что этому способствует слив в пруды-отстойники жидкости бурого цвета.

Жительница Ленинградской Наталья Рябченко показала место, откуда расходится по микрорайону неприятный запах. По словам местных жителей, раньше такого не было.

«На протяжении недели запах беспокоил меня и всю мою семью. Нельзя было открыть окна, нельзя было выйти на улицу, оставить белье на улице», ― сетует Рябченко.

«Чтобы нас сюда сопроводить, жители предусмотрительно захватили с собой респиратор. Здесь он действительно необходим, потому что запах настолько омерзительный, что режет глаза», ― сообщает специальный корреспондент Мария Николаева.

Водители сливающих грузовиков уверяют, что это не фекалии. В качестве доказательства, они попробовали этот продукт. На вкус он сладкий. Патока или меласса остается после производства свекловичного сахара. Раньше ее вывозили на экспорт или на спиртозаводы. Сейчас ее слишком много. Водители отмечают, что везут продукт с сахарного завода из соседнего района. Сливать именно сюда распорядилось начальство.

«Индивидуальный предприниматель встретился с нашей съемочной группой и предоставил договор на прием жидких отходов, которые он утилизирует. Говорить об этом на камеру отказался. Судя по документу, все вполне официально», ― рассказывает специальный корреспондент.

Продукт относится к пятому классу опасности, как картон или натуральная ткань, разлагается в природе за три года, но этот факт жителей успокаивает мало, так как запах остается.

«Все это бродит, это сотнями тонн здесь. Нельзя так делать. Что с нами будет, когда мы дышим этим всем», ― делится житель Ленинградской Алексей Пожиленков.

Возможно, слив такого объема тягучей взвеси всколыхнул донные отложения прудов-отстойников, отсюда и пошел запах. С этим разберутся в Роспотребнадзоре.

«Обращение жителей станицы Ленинградской поступило в управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Территориальным отделом по данному обращению начата работа», ― говорит руководитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Ирина Воронкова.

В прокуратуре также организовали проверку по факту возможного нарушения природоохранного законодательства. Там проверят, правильно ли собственник эксплуатирует пруды-отстойники.

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