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Глава Краснодара поручил разобраться с «выросшими» на тротуарах столбами

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/glava-krasnodara-poruchil-razobratsya-s-vyrosshimi-na-trotuarah-stolbami?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Глава Краснодара поручил разобраться с «выросшими» на тротуарах столбами
Фото t.me/emnaumov

Мэр Краснодара Евгений Наумов утром 8 апреля провел аппаратное совещание.

В ходе совещания глава города поручил разобраться с «выросшими» на тротуаре столбами во время реконструкции улицы Ратной Славы.

Кроме того, Наумов поручил привести в порядок территорию в Комсомольском микрорайоне.

«Возмутительна ситуация с захламлением промзоны в микрорайоне Комсомольском. Подобное надо пересекать на корню. Таких «забытых» территорий в Краснодаре быть не должно. Поручил привести в порядок территорию, в ближайшее время выеду на место», — написал Евгений Наумов в Telegram.

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