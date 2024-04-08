Глава Краснодара поручил разобраться с «выросшими» на тротуарах столбами
Общество
08.04.2024 10:51
Мэр Краснодара Евгений Наумов утром 8 апреля провел аппаратное совещание.
В ходе совещания глава города поручил разобраться с «выросшими» на тротуаре столбами во время реконструкции улицы Ратной Славы.
Кроме того, Наумов поручил привести в порядок территорию в Комсомольском микрорайоне.
«Возмутительна ситуация с захламлением промзоны в микрорайоне Комсомольском. Подобное надо пересекать на корню. Таких «забытых» территорий в Краснодаре быть не должно. Поручил привести в порядок территорию, в ближайшее время выеду на место», — написал Евгений Наумов в Telegram.
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