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Глава Краснодара пообещал сохранить все деревья при строительстве детской площадки в КМР

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/glava-krasnodara-poobeshhal-sohranit-vse-derevya-pri-stroitelstve-detskoj-ploshhadki-v-kmr
Глава Краснодара пообещал сохранить все деревья при строительстве детской площадки в КМР
Фото пресс-службы администрации Краснодара

До конца сентября инклюзивная зона для активности детей и взрослых площадью 1 га появится на территории Городского сада «Карасунский» по улице Сормовской.

Строительные работы уже стартовали. Их ход проверил глава Краснодара Евгений Наумов.

«Дети и взрослые смогут отдыхать и заниматься спортом с комфортом, на современном оборудовании. Что особо важно — ни одно дерево не пострадает, ландшафт вблизи Карасунских прудов останется прежним» — пообещал Наумов.

Согласно проекту застройщика, для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрели двухуровневую площадку с большим пандусом. Здесь будет три зоны — для игр, тренажеры для детей, а также спортивное оборудование и теннисный стол для взрослых.

Кроме того, на территории установят качели, песочницу, тактильные элементы, зеркальный лабиринт и музыкальное оборудование, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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