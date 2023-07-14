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Модель авиалайнера установят на детской площадке в районе аэропорта Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/model-avialajnera-ustanovyat-na-detskoj-ploshhadke-v-rajone-aeroporta-sochi
Модель авиалайнера установят на детской площадке в районе аэропорта Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

Игровой комплекс построят на улице Молокова в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в конце 2022 года.

Мэр города-курорта Алексей Копайгородский обсудил с местными жителями проект комплексного развития территории. По центру построят модель отечественного самолета.

По поручению главы города при работах проведут дополнительное озеленение и сохранят все насаждения. Так, в ходе благоустройства обновят около 800 кв. м брусчатки, установят опоры освещения и камеры видеонаблюдения «Безопасный город», а также парковую мебель.

«Наши дети хотят видеть вокруг себя яркие и интересные пространства. И мы стремимся сделать каждую территорию по-своему уникальной», — отметил Копайгородский.

Он добавил, что в Год архитектуры в Сочи создают 80 спортивных и игровых площадок по проектам, которые согласовали с жителями.

Строительные работы на Молокова хотят закончить до конца недели, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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