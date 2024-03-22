Глава Красноармейского района Юрий Васин досрочно ушел в отставку

Об этом сообщили 22 марта. Юрий Васин занимал должность главы Красноармейского района 13 лет.

Сообщается, что Юрий Васин написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Депутаты Совета муниципального образования поддержали его решение.

Васин занимал пост главы Красноармейского района с 17 марта 2011 года. Является уроженцем района, специалистом по гидромелиорации.

Работа Васина была отмечена благодарностями губернатора Кубани и почетными грамотами администрации. Также имеет медали «За выдающийся вклад в развитие Кубани», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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