Глава Ильского поселения в Северском районе досрочно ушел в отставку

Об этом стало известно 29 января. Глава Ильского городского поселения Николай Головко покинул свой пост по собственному желанию.

Решение о досрочной отставке Головко принял Совет Ильского городского поселения.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выезжал в Северский район, чтобы проверить соблюдение земельного законодательства. Глава региона отмечал, что правоохранительные органы дадут оценку действиям ответственных лиц.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев посоветовал сменить работу главе поселка Ильского после рабочей поездки в Северский район. Администрация поселения без торгов предоставила в аренду почти 7 га земли для коммунального обслуживания одной из компаний без торгов. После право аренды передали физлицу. В 2022 году администрация передала участок в собственность для индивидуального жилищного строительства. Глава региона заявил, что это вопиющий случай и такой подход недопустим.