Глава крайизбиркома Алексей Черненко: выборы в Краснодарском крае прошли в штатном режиме
Выборы в Законодательное собрание Краснодарского края седьмого созыва признаны состоявшимися. Соответствующее постановление подписали 14 сентября на заседании в крайизбиркоме.
Как сообщалось ранее, более 53% избирателей обеспечили явку на минувших выборах. Жители региона показали рекордную заинтересованность в процессе, за 10 лет такого количества людей на участках не было на последних двух выборах депутатов ЗСК.
«По моим личным оценкам, выборы прошли достаточно штатно. Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы минимизировать ошибки, которые были. Они, безусловно, бывают. Человеческий фактор — есть человеческий фактор. Но по предварительной оценке, каких-то таких ошибок, нарушений, который повлияли бы в целом на легитимность этой кампании, и наличие жалоб, обращений или фактов, которые бы препятствовали нам сегодня подвести выборы, мы не выявили», — сказал председатель Избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.
Алексей Черненко отметил, что сейчас главная задача — в скорейшие сроки обеспечить все условия для формирования законодательного органа Кубани.
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